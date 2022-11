Giulia Sarkozy très proche des filles d'une star de la chanson : "Elles sont presque élevées ensemble..."

Clivant pour certains, Nicolas Sarkozy est en tout cas un homme entier qui a noué des amitiés fortes avec différentes personnalités. Il y a Jean Reno et Christian Clavier qui sont des amis fidèles de l'ancien président de la République mais pas seulement. L'homme politique partage aussi une belle relation avec une figure de la musique : Didier Barbelivien. Ce dernier dévoile un 22e album baptisé tout simplement de son nom et se confie dans les pages du magazine Gala sur sa proximité avec l'ancien dirigeant français.

Didier Barbelivien est pour le grand public un auteur et compositeur prolifique de la variété française - pour lui ou pour les autres -, dont on sait chanter au moins un titre par coeur : Mademoiselle chante le blues, Les Mariés de Vendée, Il tape sur des bambous ou encore Les sunlights des tropiques... Dans sa vie privée, il est marié à Laure Bernardini, de vingt-neuf ans sa cadette. Ensemble, ils ont eu des jumelles en 2011, Louise et Lola. Il est également l'heureux papa de deux garçons, David et Hugo, nés d'une précédente relation.

Agé de 68 ans, soit un an de plus que Nicolas Sarkozy, Didier Barbelivien le considère comme "un membre de [sa] famille" : "On s'est rencontrés dans une salle de spectacle, il est mon ami depuis quarante ans. (...) On se voit toutes les semaines, on part en vacances ensemble. Nos filles sont presque élevées ensemble... Il paraît que ce n'est pas bon pour un artiste d'être marqué politiquement, mais je m'en fous complètement !" Dans Closer en 2020, l'artiste abordait déjà les liens forts entre leurs enfants : "Elles ne se quittent pas. Elles sont pratiquement élevées ensemble. Comme des soeurs. Elles ont neuf mois de différence. On part souvent ensemble en vacances."

Proche de Carla Bruni-Sarkozy également

En effet, la dernière de Nicolas Sarkozy, Giulia, née de son mariage avec Carla Bruni, vient de fêter ses 11 ans. Avoir des enfants au même âge et du même âge, voilà qui avait tout pour rapprocher les deux grands copains ! Parler musique avec madame Sarkozy, elle-même autrice-compositrice, ne pouvait que renforcer aussi leur complicité. L'ancien top model avait d'ailleurs été l'invitée de l'émission d'Europe 1 animée par Didier Barbelivien en 2022, Dis moi ce que tu chantes, revenant sur l'écriture des paroles de La dernière minute, la chanson qui clôture son premier album, Quelqu'un m'a dit.

