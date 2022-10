Giulia Sarkozy, 11 ans déjà et toute blonde ! Sa mère Carla Bruni dévoile des clichés inédits

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy étaient déjà les plus heureux depuis leur mariage au salon vert de l'Elysée le 2 février 2008. Mais leur bonheur a atteint son apogée quand la petite Giulia a pointé le bout de son nez. La vie de Carla et Nicolas a basculé avec l'arrivée de leur fille plus si petite que ça ! Ce 19 octobre 2022, Giulia fête ses 11 printemps. Pour cette occasion si spéciale, le mannequin de 54 ans a posté plusieurs clichés inédits de la jeune fille blonde sur son compte Instagram. Protection oblige, le visage est masqué par des coeurs mais laisse voir à quel point Giulia a changé.

Toute droite sur une terrasse de café, sur le pont d'un bateau ou dans les bras de son demi-frère Louis, fraîchement marié, Giulia prouve qu'elle a hérité de toute la classe et de l'allure de sa célèbre maman. Cette dernière lui fait d'ailleurs une tendre déclaration en légende : "Joyeux anniversaire mon amour ! Quel bonheur d'être ta mère depuis 11 ans." Les internautes se sont empressés de faire de même dans les commentaires.