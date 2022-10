Louis Sarkozy et Natali Husic : "Ça s'est avéré compliqué", elle révèle des accrocs dans l'organisation du mariage

Ce samedi 24 septembre, Louis Sarkozy a épousé sa compagne de longue date, Natali Husic, dans le village de Gordes, dans le Vaucluse. Le couple a construit sa vie aux États-Unis et vit sur un petit nuage depuis qu'ils se sont mariés. En exclusivité, la jeune femme de 30 ans, originaire du Monténégro, ayant passé une bonne partie de sa vie en République démocratique du Congo, s'est livrée sur cette journée inoubliable et sur sa rencontre avec le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias, dans les colonnes de Point de Vue. Et notamment les quelques rares complications de l'organisation de ce mariage.

Lorsque nos confrères demandent à Natali Husic pourquoi ils ont choisi de se marier à Gordes, dans le Lubéron, la nouvelle épouse de Louis Sarkozy répond : "Louis souhaitait un lieu chargé d'histoire et je tenais à me marier dans le sud de la France." Mais elle explique avoir d'abord songé à un autre lieu, très important à ses yeux, le Monténégro. Mais son rêve n'a pu se réaliser. "Idéalement, j'aurais aimé organiser la cérémonie au Monténégro, mais ça s'est vite avéré compliqué", rapporte-t-elle. C'est donc dans le superbe village de Gordes que leur choix s'est porté et cela leur a parfaitement réussi.

Cette robe qu'elle a voulu éviter, révélations

Il y aussi eu la question de la robe. Pas question pour Natali Husic de se compliquer la vie avec une robe qui lui aurait valu des ennuis durant la cérémonie. Durant la réception, la nouvelle belle-fille de Nicolas Sarkozy portait une seconde robe, Oscar de la Renta, une robe "extraordinaire, aux lignes très simples, en dentelle". "Je voulais éviter le côté 'meringue', trop lourd, qui empêche de profiter de la soirée, a-t-elle confié. J'appelle ça les robes champignons (rires). Je n'ai pas défait la traîne pour ne pas en faire trop, mais aussi pour ne pas l'abîmer : si un jour nous avons une fille, j'aimerais la lui transmettre pour qu'elle puisse la porter à son tour le jour de son mariage." Et grâce à ce soucis du détail, Louis Sarkozy et Natali Husic ont pu avoir le mariage dont ils ont rêvé. Une cérémonie, et la petite fête qui a suivi les voeux, qui s'est fait en présence de Cécilia Attias et de son mari Richard, qu'elle a épousé en 2008, mais aussi de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni et leur fille Giulia, bientôt âgée de 11 ans, ainsi que de Judith et Jeanne-Marie, les demi-soeurs de Louis Sarkozy - fruits des amours de sa mère Cécilia Attias et de Jacques Martin -, ou encore de Jean avec femme et enfants et Pierre, ses demi-frères aînés.