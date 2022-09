Mariage de Louis Sarkozy et Natali : un membre très proche absent, la raison dévoilée

À 25 ans, Louis Sarkozy, fils de Nicolas et de Cécilia Attias, a dit oui à la femme de sa vie, Natalie Husic. Les noces se sont déroulées à Gordes, superbe village provençal du Vaucluse le 24 septembre dernier. Dans l'assistance, ses plus proches membres étaient présents, lui qui est issu d'une famille recomposée. En effet, son papa en couple avec Carla Bruni a divorcé en 2007 de sa mère Cécilia, désormais épouse de l'homme d'affaires Richard Attias. Ses deux parents étaient donc de la fête et avaient fait le déplacement avec leurs moitiés.

Aux côtés des jeunes mariés plus romantiques que jamais, se trouvaient également Giulia, la petite dernière de l'ancien président de la République, bientôt âgée de 11 ans, Judith et Jeanne-Marie, les demi-soeurs de Louis par sa mère Cécilia et dont le père n'est autre que Jacques Martin, ainsi que Jean, son demi-frère aîné. Ce dernier a pour mère Marie-Dominique Culioli tout comme Pierre. Mais le trentenaire qui s'est épanoui dans la musique comme producteur de rap et hip hop français, DJ à ses heures, était absent. Selon le magazine Voici, celui qui a pour surnom pro Mosey était retenu par des engagements professionnels. Peut-être que Louis trinquera avec son grand frère Pierre prochainement ?

Anciennement en couple avec Capucine Anav - qui est aujourd'hui enceinte de son premier enfant -, Louis Sarkozy est en couple avec Natali Husic, d'origine croate et monténégrine, depuis cinq ans. Les amoureux ont officialisé leur couple en 2019 à travers une publication sur Instagram, sont installés aux Etats-Unis et ont passé cet été de sublimes vacances avec la famille Sarkozy sur un yacht voguant sur la Méditerranée. Au mois de juillet, la jeune femme de 29 ans avait publié des photos de leur séjour en Grèce, sur lesquelles Louis apparaissait plus musclé que jamais.