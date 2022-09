Capucine Anav enceinte : elle révèle le sexe et le prénom de son bébé !

Capucine Anav ne pourrait pas être plus heureuse : son rêve est sur le point de se réaliser. La jeune femme de 31 ans va devenir maman pour la première fois. C'est avec son fiancé Victor qu'elle accueillera son bébé dans une poignée de mois. Capucine Anav avait annoncé la bonne nouvelle une fois le premier trimestre redouté passé et, depuis, elle ne se prive plus de se confier sur sa grossesse. Ses kilos en trop, ses coups de fatigue ou même ses difficultés pour tomber enceinte, l'ancienne candidate de Secret Story (2012) a évoqué tous les sujets qui lui tenaient à coeur. Elle avait également promis à sa communauté de dévoiler officiellement le sexe et le prénom de son futur enfant lorsqu'elle sera sûre "à 100%". Et elle n'avait pas menti !

Dans les pages du nouveau numéro de Paris Match, Capucine Anav a levé le voile sur tout. "C'est une fille et elle s'appellera Lola ! Je suis trop contente, c'était mon rêve. Enfant, j'étais la vraie petite fille. Je vais pouvoir continuer à jouer à la poupée avec la mienne...", s'est-elle enthousiasmée. Et de préciser : "L'accouchement est prévu pour fin novembre, début décembre".

A l'occasion de son entretien avec nos confrères, Capucine Anav en a également dit plus sur la manière dont elle a annoncé être enceinte à son compagnon : "Victor avait perdu une paire de lunettes de soleil. J'ai glissé le test de grossesse positif dans un étui et j'attendais son retour pour lui dire que j'avais reçu une paire similaire grâce à un partenariat. Il l'a ouvert, il m'a regardée et m'a dit : 'Mais t'es enceinte ?' C'est la première fois qu'une larme coulait sur son visage."

L'émotion fut sans doute d'autant plus grande pour le couple qui ne pensait pas réussir à avoir un enfant de manière naturelle. "Je m'apprêtais à faire une FIV. Ca faisait des années qu'on essayait. J'ai cherché sur Internet et j'ai vu que le drainage lymphatique pouvait être une solution. Dès le lendemain, ça a fonctionné ! Si ça marche pour moi, ça peut marcher pour d'autres personnes", a partagé Capucine Anav comme message d'espoir. Désormais, tout ce qu'elle souhaite c'est que son bébé "soit en bonne santé" et que son mariage avec Victor "se passe bien".