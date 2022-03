Capucine Anav en plein combat pour tomber enceinte : elle révèle ce qui la bloque

Au bout de deux ans d'amour avec son chéri Victor, Capucine Anav est prête à passer un cap, celui du mariage. C'est donc sans hésitation qu'elle a répondu favorablement à la demande en mariage du jeune homme réalisée aux Maldives au mois de février dernier. Et aussitôt rentrée de leur voyage que la jolie brune de 30 s'empressait d'entamer les préparatifs de leur union. Capucine Anav espère pouvoir lui dire "oui" en 2023 lors d'une cérémonie exceptionnelle. L'ancienne candidate de Secret Story (2012) devenue comédienne au théâtre a également un autre objectif : tomber enceinte.

Malheureusement, comme elle l'a fait savoir pour Paris Match, ce rêve est plus difficilement réalisable. "Cela fait un an que l'on essaye de concevoir. Malheureusement, c'est un chemin compliqué et parsemé d'embûches", a-t-elle confié, révélant avoir déjà eu plusieurs rendez-vous médicaux.

Capucine Anav parvient malgré tout à garder le sourire et c'est avec optimisme qu'elle s'est à nouveau exprimée sur le sujet sur Snapchat lundi 14 mars 2022. "C'est l'heure de la tisane. Je vais avoir 31 ans en avril, je commence à me faire vieille. À défaut de ne pas avoir à m'occuper d'enfants... parce que comme vous le savez c'est un combat pour moi. Un combat que je vais réussir à combattre, je ne me fais pas de soucis, mais c'est vrai que le processus est très long", a-t-elle partagé avec sa communauté.

Si je n'ai pas d'enfants, j'ai loupé ma vie

L'ex d'Alain-Fabien Delon a ensuite indiqué d'où venait le problème. "Je rêve d'avoir une famille, d'être maman, j'ai envie que ça arrive vite. J'ai fait tous les examens, apparemment tout va bien mais ce serait dans la tête, il faut que j'arrive à lâcher prise... Et un jour peut être que mon ventre grossira, en tout cas je l'espère très très fort parce que clairement si je n'ai pas d'enfants, j'ai loupé ma vie. Je suis faite pour être maman", a-t-elle assuré.

Capucine Anav n'a jamais caché souffrir de sa grande anxiété, qu'elle soit liée à sa vie professionnelle ou à son physique. Un trait de personnalité qu'elle espère ne jamais transmettre à ses enfants. "Le monde dans lequel on vit est déjà bien difficile, il ne faut pas en rajouter", avait-elle déclaré pour Paris Match. Une fois passée cette épreuve, Capucine Anav compte en tout cas être la meilleure des mamans : "Je prendrai une courte pause pour me consacrer à ma famille. J'aurais attendu ça toute ma vie, alors j'en profiterai au maximum."