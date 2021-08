Capucine Anav "aussi plate devant que derrière" : décomplexée, elle s'affiche en bikini

Capucine tente depuis un petit moment maintenant de se défaire des filtres et autres artifices proposés par les plateformes sociales. Une grande résolution pour l'ancienne candidate de Secret Story (2012) qui a longtemps été complexée par son physique qu'elle juge "trop maigre". "Mon but dans ma vie c'est de prendre du poids, mais je n'y arrive pas. Je pèse 43 kilos, et c'est un miracle, a-t-elle déjà confié, précisant qu'elle ne souffrait d'aucun problème de santé. C'est ma morphologie, je suis comme ça. Dans ma vie, je n'ai jamais dépassé les 45 kilos. Et pourtant, je mange du McDo, je mange entre les repas...". Un physique qu'elle n'a aujourd'hui plus de mal à accepter.