Capucine Anav, son visage déformé par la chirurgie esthétique ? Une vidéo fait jaser, elle s'explique

Les 30 ans ont été un grand cap à passer pour Capucine Anav. Une étape qu'elle redoutait même ! En effet, l'ancienne candidate de Secret Story (2012), devenue par la suite chroniqueuse et comédienne au théâtre, craignait de ne pas bien vivre cet anniversaire. Et puis, finalement, la jolie brune, comblée par l'amour de ses proches, a fait savoir que tout s'était très bien passé à travers ses réseaux sociaux. Une récente vidéo a tout de même beaucoup fait réagir. Capucine Anav y apparaissait le visage déformé, des lèvres pulpeuses et les pommettes rehaussées, comme si elle avait succombé à la chirurgie esthétique.

Face aux nombreux commentaires qu'elle a reçus, Capucine Anav est sortie du silence pour s'expliquer. Et non, elle n'a pas retouché à son visage ! Il s'agissait en réalité du nouveau filtre en vogue sur Instagram. Amusée par la situation, la jeune femme a une fois de plus utilisé ce filtre pour faire sa mise au point via sa story. "Apparemment ce n'est pas clair pour tout le monde. Euh, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique, c'était une vanne, je n'ai pas cette tête, j'utilise un filtre là ! Et jamais je ne veux avoir cette tête, jamais ! C'est pour ça que je ne ferai jamais de chirurgie esthétique ! Je sais qu'il y a beaucoup de 'jamais' dans ma phrase mais c'est important que vous le sachiez", a-t-elle annoncé.

Des confidences qui ont certainement rassuré sa communauté, laquelle remarque d'ailleurs que Capucine Anav se dévoile davantage au naturel ces derniers temps. En effet, longtemps complexée par son physique qu'elle juge "trop maigre", celle qui est en couple avec certain Victor ne se prive plus de s'afficher sans aucun artifice. "Apparemment, vous aimez de plus en plus quand je poste des photos naturelles (tant mieux je perds plus de temps à faire des retouches). Alors voilà une de plus en mode nature peinture ! MES CERNES ET MOI ON VOUS SOUHAITE UN BON WEEK-END", écrivait-elle il y a encore quelques jours.