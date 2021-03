Capucine Anav en couple : rare apparition de son nouveau chéri Victor

Victime d'une vie amoureuse chaotique, et régulièrement critiquée, Capucine Anav poursuit sa quête de l'homme qui saura partager sa vie jusqu'au bout. Est-ce que le mystérieux Victor peut être l'élu ? La jeune femme a révélé sortir avec quelqu'un mais se garde bien de trop en dire pour le moment. Sur Instagram, elle a donné un petit aperçu de ce à quoi il ressemble...

Les followers de Capucine Anav suivent avec attention les tumultes de sa vie amoureuse et, en juillet 2020, ils apprenaient ainsi sa rupture avec Alain-Fabien Delon après trois ans d'amour. Mais ils étaient vite rassurés : elle avait déjà retrouvé un homme. Un dénommé Victor, qu'elle préserve pour le bien de leur histoire. Ainsi, elle évite de le montrer sur les réseaux sociaux mais, le 16 mars 2021, elle a fait une petite exception en postant un montage vidéo d'elle et lui sur Instagram.

On peut voir la jeune femme aujourd'hui âgée de 29 ans tenir la main de son chéri, caché derrière un masque de protection contre le Covid-19, dans leur appartement parisien, à l'aéroport puis sur une plage de sable blanc. "Le rêve de pouvoir faire ça et se retrouver loin...", écrit-elle en légende de sa publication. Comme tout le monde, Capucine se lasse de ne pas pouvoir voyager à cause de pandémie de coronavirus. Nul doute que lorsque cela sera possible, elle partira loin avec son amoureux... présenté par Public comme étant millionnaire !