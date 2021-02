Capucine Anav accusée de profiter de l'argent de son chéri Victor : elle s'agace, il s'en mêle

Sur les réseaux sociaux, Capucine Anav partage comme bon nombre de personnalités son quotidien. Et parfois certains internautes ne manquent pas de donner leur avis, pas toujours agréable à entendre, quant aux agissements de nos starlettes. L'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 6 en 2012 en a fait les frais jeudi 18 février 2021...

Alors qu'elle partageait sur son compte Snapchat sa visite à la Clinique des Champs Elysées, dans le 8e arrondissement de Paris, pour un soin du visage, Capucine Anav s'est affichée en manteau de fausse fourrure à imprimés léopard d'une qualité telle qu'un internaute a pensé qu'il s'agissait là de vraie fourrure.

"Mais t'es sérieuse meuf ? De mieux en mieux ton manteau de fourrure ! Tu aimes montrer la fortune de ton mec... Tu es là soit disant à pleurer pour tes 'complexes' ! Tu veux juste attirer l'attention des autres pour qu'ils achètent les produits dérivés et tes livres etc. Bonne stratégie", écrit l'abonné visiblement bien remonté. C'est une double attaque pour Capucine Anav qui est accusée de cruauté envers les animaux avec son manteau mais aussi taxée de profiteuse qui dépense l'argent de son compagnon Victor, présenté comme millionnaire par nos confrères du magazine Public.

Victor, le richissime amoureux de Capucine Anav, s'en mêle

"Ce genre de message, lance-t-elle avec des smileys morts de rire. Je ne montre jamais rien mais on trouve quand même le moyen de parler d'argent." Et de s'agacer un peu plus en vidéo : "Non mais la vérité, il y en a qui sont complètement tarés. Pour cette personne, ça aussi [le peignoir qu'elle porte, NDLR] ça va être de la fourrure. Et en plus avec l'argent de mon mec. Comme si une femme ne pouvait pas se payer quelque chose toute seule. Non il faut qu'il y ait un mec derrière... Ça ne va pas bien dans vos têtes, je vous promets parfois ça va pas très très vite."

Puis, Capucine Anav demande à son amoureux "pourquoi tout le monde dit qu'elle prend son argent". "Dès que je mets une story, tout le monde dit ça. Les gens pensent que j'ai besoin de toi pour avoir tout ce que j'ai", lance-t-elle à Victor. Et lui de répondre : "Bah tu as besoin de moi quand même..." "Oui, sur le plan personnel", rectifie la brunette.

Rappelons que bien avant de rencontrer son cher Victor, Capucine Anav, qui a fréquenté Alain-Fabien Delon ou encore Louis Sarkozy, a à plusieurs reprises été taxée de femme vénale. Des tacles auxquels la jeune comédienne de 29 ans ne prête pas attention.