Capucine Anav fiancée à Victor : vidéo des coulisses de l'incroyable demande en mariage

Depuis bientôt deux ans, Capucine Anav file le parfait amour avec Victor, un homme qu'elle a tenté de préserver du mieux qu'elle le pouvait de l'attention du grand public. L'ancienne candidate de Secret Story (2012) devenue comédienne vient toutefois de faire les présentations officielles avec sa communauté pour annoncer une grande nouvelle : ils vont se marier !

C'est aux Maldives, lors de vacances romantiques, que le charmant courtier en assurance a fait sa demande, muni d'une bague au diamant XXL. Difficile alors pour Capucine Anav de refuser. Mais la jeune femme de 30 ans n'était pas au bout de ses surprises. Le couple s'était ensuite envolé à Dubaï pour conclure ce voyage à l'autre bout du monde. Et Victor en a profité pour lui proposer une seconde fois de l'épouser. C'est dans le désert qu'il a emmené Capucine Anav, où avait été installé une table, des roses, un canapé... rien n'était laissé au hasard pour qu'ils passent une merveilleuse soirée. Au moment de lui déclarer son amour, Victor avait également fait en sorte que des lanceurs de feu fassent le show derrière eux. Des images que s'est empressée de partager Capucine Anav au cours du week-end sur sa page Instagram. Au passage, elle dévoilait ainsi pour la première fois le visage de son futur mari.

"I SAY YES. Depuis le temps que vous me le demandiez, voilà, officiellement en chair et en os mon futur mari @vctrdm. Je vous ouvre les portes de l'after demande en fiançailles! Car oui il m'a fait 2 demandes", a-t-elle légendé.