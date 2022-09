Louis Sarkozy marié à Natali : baisers passionnés, une proche dévoile des photos du grand jour

Le paisible village de Gordes, dans le Vaucluse, était en fête le 24 septembre dernier. Louis Sarkozy a épousé sa compagne de longue date Natali Husic en présence de leurs familles, une union que le maire de Gordes, pas peu fier, avait choisi de révéler sur sa page Facebook.

"Mariage de Louis Sarkozy et Natali Husic à Gordes. Félicitations aux jeunes mariés ! Après la venue de Mme Pompidou (en tant que Première Dame) pour inaugurer le musée Vasarely en 1970, et l'acquisition par François Mitterand d'une propriété dans notre village en 1972, Gordes reçoit encore un ancien président de la République dans la Salle d'honneur du Château...", avait commenté Richard Kitaeff sur la série de photos qu'il avait publiées.

Grâce à ces images, on découvrait ainsi que Louis Sarkozy était entouré de ses deux parents, Cécilia Attias et Nicolas Sarkozy pour ce jour ô combien important. Rentrée de Milan, où elle avait fait le show en défilant aux côtés de Naomi Campbell pour Tod's, Carla Bruni-Sarkozy était également présente, accompagnée de sa fille Giulia, 10 ans, très élégante dans sa robe bustier rose poudrée, ses longs cheveux blonds lâchés. Richard Attias, l'époux de Cécilia Attias depuis 2008, était également de la fête, tout comme son demi-frère Jean Sarkozy (qui a pour maman Marie-Dominique Culioli), que l'on apercevait sur l'une des photos. Le tableau familial était complété par les parents de Natali Husic. Tout ce beau monde a pris place dans la salle d'honneur du Château de Gordes, où les voeux des jeunes mariés ont été échangés.

Quelques jours après la cérémonie, la soeur de Natali Husic a partagé plusieurs images du grand jour sur sa page Instagram. Yana Husic était le témoin de sa soeur et c'est non sans émotion qu'elle a fait revivre le mariage de Louis et Natali sur son réseau social. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les deux soeurs se ressemblent énormément. "Mes chers parents. De tous mes cadeaux, c'est elle le plus beau. 24.09.22 La Mariée et la Témoin", a d'abord commenté Yana Husic sur une photo à deux.