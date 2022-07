Carla Bruni et Nicolas Sarkozy en mode famille recomposée, vacances de rêve avec tous les enfants !

L'année écoulée aura été éprouvante pour le couple Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Les ennuis judiciaires mis de côté quelque temps, les tourtereaux ont mis les voiles direction la Grèce pour un repos bien mérité. Et jamais l'ancien président de la République n'aura été aussi bien entouré. Par Carla, évidemment, leur fille de 10 ans, Giulia, mais aussi tous leurs autres enfants, nés de précédentes unions. Comme l'indique Paris Match, en kiosques ce jeudi 28 juillet, la chanteuse de 54 ans a réussi l'exploit d'organiser un break estival avec tout le monde, chose que n'avait jamais faite l'ancien président de la République.

Nicolas Sarkozy s'est donc retrouvé capitaine d'une croisière familiale organisée par son épouse en Grèce. L'ex-chef d'Etat a pu bouquiner comme il apprécie tant le faire, entouré de ses plus proches, en gardant un oeil sur sa femme et leur fille et sur ses fils Pierre, 36 ans, Jean, 35 ans, Louis, 25 ans et leurs femmes ou futures respectives ainsi que sur ses petits-enfants, Solal et Lola. Seul Aurélien, 21 ans, fils de Carla Bruni et Raphaël Enthoven, était absent... il faisait le " mannequin" ! Le clan s'est ainsi reposé, ressourcé et a pu resserrer les liens, rendant l'image d'une famille sincère et unie qui fait tant rêver.