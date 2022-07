Carla Bruni fière : Son séduisant fils Aurélien, 21 ans, dévoile sa musculature en plein désert

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

21 photos

Décidément, on ne l'arrête plus. Quelques semaines après avoir défilé pour Versace, c'est cette fois pour Yves Saint Laurent que le jeune Aurélien Enthoven a posé, en plein coeur du désert marocain. Et on peut dire qu'à 21 ans à peine, le jeune homme sait parfaitement quels sont ses atouts. Charmeur, il a dévoilé son torse musclé pour ce shooting et on peut dire que cela a beaucoup plu à ses followers.

Après avoir impressionné le monde de la mode par son professionnalisme il y a quelques semaines chez Versace, Aurélien Enthoven a récidivé ce samedi : le jeune homme de 21 ans a posé pour un shooting pour Yves Saint Laurent, en plein milieu du désert marocain. Et les quelques clichés partagés avec ses 12.700 abonnés sont prometteurs : torse nu, le jeune homme, plutôt sexy, montre une véritable musculature sous un tee-shirt échancré bordeaux. Une image qui a plu aux abonnés du fils de Carla Bruni et de Raphaël Enthoven : dans les commentaires, les compliments sont clairement unanimes. "Trop beau", "Love, love, love", "Pourquoi tant d'étoffes quand les vents chauds te vont si bien ?" peut-on lire sous sa photo. Sa célèbre maman, qui ne rate jamais une occasion de lui exprimer sa fierté, a bien entendu montrer son amour pour son aîné en publiant la photo sur son propre compte Instagram.

Toujours présente pour le soutenir, elle avait raconté il y a peu qu'elle était fière de voir son fils marcher dans ses traces, elle qui a fait partie des super top models des années 90 (Cindy Crawford, Naomi Campbell, Helena Christensen...) avant de se lancer dans la chanson et de devenir Première Dame de France, début 2008, après son mariage avec Nicolas Sarkozy. Elle avait cependant expliqué que son fils ne comptait pas faire carrière dans la mode, mais seulement acquérir de l'expérience et rencontrer des gens. Peut-être changera-t-il d'avis dans les mois à venir, si de nouveaux contrats aussi prestigieux venaient à s'enchainer. En tout cas, ses fans sont toujours ravis de l'apercevoir, en shooting ou en défilé. À noter qu'il n'est pas le seul enfant de cette génération de mannequins célèbres à se lancer dans la mode : née la même année que lui, Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford, est également l'une des jeunes filles les plus prometteuses de sa génération. En couple avec l'acteur Austin Butler depuis quelques mois, elle écume les podiums et les marques se l'arrachent. Mingus Reedus, le fils d'Helena Christensen et de l'acteur Norman Reedus, a lui aussi déjà défilé.

