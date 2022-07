Carla Bruni se dévoile sans aucun artifice, elle est sublime !

Carla Bruni a posté deux courtes vidéos sur lesquelles on la voit attablée au restaurant. L'artiste enchaîne les sourires, les cheveux au vent, le bleu de sa chemise faisant ressortir celui de ses yeux. Une beauté saisissante qu'elle ne doit à rien d'autre qu'à Dame nature et à son hygiène de vie irréprochable : "Pour la peau, je ne prends pas le soleil. Mon secret c'est de la gymnastique, ne pas fumer, ne pas boire, et pas d'excès" confiait-elle en 2017 à Io Donna. Loin des obligations professionnelles, Carla Bruni délaisse donc les artifices, futiles et rares pendant ses vacances et ses abonnés le lui rendent plutôt bien.

Dans les commentaires, nombreux ont été ceux à complimenter l'interprète de Quelqu'un m'a dit : "Trop jolie", "Belle d'un jour", "La plus belle de toutes", "Mamma Mia, quelle splendeur !", "La classe", "Magnifique au naturel" peut-on lire dans les réactions sur son post. Si toutefois l'estime d'elle-même de Carla Bruni était en berne en cette période estivale en raison de quelques petites rides, voilà qui devrait inverser la tendance. Ça ne fait pas un pli !