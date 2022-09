Louis Sarkozy s'est marié en Provence ! Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias réunis, Carla et Giulia présentes

La météo n'était pas très clémente samedi 24 septembre 2022 mais qu'importe. Ne dit-on pas mariage pluvieux, mariage heureux ?

En juillet dernier, Paris Match annonçait les fiançailles de Louis Sarkozy avec sa compagne Natali et un mariage pour le mois d'octobre. Les noces se sont finalement déroulées en ce mois de septembre et c'est dans le magnifique village provençal de Gordes que le couple s'est dit oui, pour la vie on l'espère. Comme le rapporte La Provence, leur union a pris place dans la salle d'honneur du Château de Gordes, situé dans le Vaucluse.

Les premières photos du mariage n'ont pas tardé à être dévoilées et ce par monsieur le Maire, Richard Kitaeff, forcément très fier de marier le fils d'un ancien président de la République sur ses terres, bien évidemment en présence de celui-ci. Comme le montrent les photos partagées sur Facebook, Louis Sarkozy (25 ans) étaient entourés des siens pour ce grand jour, notamment de ses parents.

Félicitations aux jeunes mariés !

Nicolas Sarkozy a ainsi retrouvé Cécilia Attias, à qui il a été marié de 1996 à 2007. Carla Bruni-Sarkozy était également présente, revenue de la Fashion Week de Milan, où elle avait fait sensation au défile Tod's aux côtés de Naomi Campbell. Sur la photo de famille prise après la cérémonie civile, Carla Bruni-Sarkozy pose aux côtés de son époux mais également de leur fille Giulia (10 ans), très chic dans sa robe bustier rose poudré, ses longs cheveux blonds détachés. La tableau de famille était complété par les parents de Natalia mais également de Richard Attias, l'époux de Cécilia Attias depuis 2008. Sur l'une des photos prise à l'extérieur, on découvre également Jean Sarkozy en arrière-plan. Il est le demi-frère de Louis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy et Marie-Dominique Culioli.

"Mariage de Louis Sarkozy et Natali Husic à Gordes. Félicitations aux jeunes mariés ! Après la venue de Mme Pompidou (en tant que Première Dame) pour inaugurer le musée Vasarely en 1970, et l'acquisition par François Mitterand d'une propriété dans notre village en 1972, Gordes reçoit encore un ancien président de la République dans la Salle d'honneur du Château...", a commenté Richard Kitaeff sur la série de photos qu'il a publiées sur sa page Facebook.

Louis Sarkozy, ex-compagnon de Capucine Anav, et Natali Husic (29 ans), d'origine croate et monténégrine, sont en couple depuis cinq ans. C'est en 2019 que le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias avait officialisé leur histoire d'amour sur les réseaux sociaux. Ils sont installés aux Etats-Unis, Natali occupe un poste important à Washington. Cet été, Louis et Natali avaient suivi la famille Sarkozy au grand complet sur un yacht dans la Méditerranée pour découvrir les charmes de ce magnifique pays.

Ce passage en Provence a peut-être été l'occasion pour Nicolas Sarkozy et Carla Bruni de se rendre au domaine du château d'Estoublon, dans les Alpilles, où ils ont récemment investi dans la culture de la vigne et de l'olivier.

Nous souhaitons tous nos voeux de bonheur à Louis Sarkozy et à son épouse.