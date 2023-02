Louis Sarkozy et sa femme Natali se bécotent, sortie en famille avec Nicolas et Jean Sarkozy

Nicolas Sarkozy est un passionné de football et un fervent supporter du PSG depuis de longues années. L'ancien président de la République a fait du Parc des princes l'un de ses QG et le 29 janvier dernier, l'époux de Carla Bruni-Sarkozy depuis quinze ans se trouvait dans les tribunes VIP de l'arène parisienne située à la porte d'Auteuil. Mais ce jour-là, l'ancien chef de l'Etat n'était pas seul mais accompagné de deux de ses trois fils : Jean Sarkozy (36 ans) qu'il a eu avec Marie-Dominique Culioli, tout comme Jean, et Louis Sarkozy (25 ans), qu'il a eu avec Cécilia Attias.

Si Jean Sarkozy est comme son père un grand habitué du Parc des Princes, Louis Sarkozy beaucoup moins. Et pour cause, le jeune homme habite à des milliers de kilomètres de la France. Il est installé à Washington avec sa moitié, Natali, qui est officiellement devenue sa femme en septembre dernier.

Lors de cette soirée au Parc des Princes, Louis et Natali Sarkozy n'ont pas été les témoins d'une grande performance du PSG qui connaît une saison extrêmement difficile. Les joueurs de Christophe Galtier n'ont pas réussi à faire mieux qu'à décrocher un match nul face à l'équipe de Reims (1-1). Face à l'absence de grand spectacle de la part de Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar , Louis et Natali Sarkozy n'avaient pas besoin d'avoir les yeux rivés à 100% sur la pelouse. Les amoureux ont été photographiés en train de se bécoter à plusieurs reprises. Une sortie sportive mais aussi très câline...

Les jeunes mariés toujours sur leur petit nuage

Louis Sarkozy et Natali Husic sont officiellement devenus mari et femme le 24 septembre 2022. C'est très loin de Paris, dans le magnifique petit village de Godes situé dans le Vaucluse, que le couple s'est dit "oui". Louis Sarkozy avait pu compter sur la présence de ses deux parents pour ce jour si particulier mais aussi sur celle de sa belle-mère, Carla Bruni, sa demi-soeur Giulia, sur celle de son beau-père Richard Attias et celle de son demi-frère Jean. Seul Pierre n'avait pas pu se rendre au mariage pour des raisons professionnelles (pour rappel il est notamment DJ et évolue sous le nom d'artiste Mosef).

Du côté de la mariée, entourée de ses parents et sa charmante soeur, c'est notamment dans une sublime robe décolletée signée Oscar de la Renta qu'elle a vécu le plus beau jour de sa vie. Quelques jours plus tard, en octobre 2022, Louis et Natali Sarkozy s'étaient confiés sur leur mariage, et les accrocs qu'ils avaient rencontrés lors de sa préparation, et leur histoire d'amour à Point de Vue.

Quatre mois après leur union, les jeunes mariés ne sont toujours pas redescendus de leur nuage...