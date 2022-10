Natali Husic mariée à Louis Sarkozy : sublimes photos de sa robe aux deux décolletés plongeants et élégants

Mercredi 12 octobre, Natali Husic s'est emparée de son compte Instagram mercredi 12 octobre pour partager en story des photos de sa sublime tenue de mariée, alors qu'elle a épouséLouis Sarkozy, le fils de l'ancien président de la République, le 24 septembre dernier à Gordes, dans le Vaucluse. Une magnifique robe blanche au très élégant décolleté, de quoi émerveiller ses fans. "Backstage", a-t-elle notamment écrit en partageant un autre cliché de sa tenue, cette fois-ci de dos. La jeune mariée en a également profité pour publier adorable photo de son couple, visiblement pris pendant la cérémonie (voir le diaporama).

Natali Husic a également accepté de faire quelques confidences sur ce jour inoubliable dans les pages de Point de Vue, révélant ainsi les témoins choisis par son amoureux pour cette grande occasion. "Louis avait choisi son meilleur ami, le marine Christian Minich, avec qui il partageait sa chambre lorsqu'il était étudiant à l'Académie militaire de Valley Forge", a-t-elle partagé, alors qu'il avait également choisi pour ce rôle sa demi-soeur Jeanne-Marie "dont il est très proche et qui s'est beaucoup occupée de lui quand il était plus jeune". Cette dernière est née de l'union entre Cécilia Attias - émue de ce mariage - et Jacques Martin, et possède notamment un autre demi-frère, Jean Sarkozy. Mais ce dernier, qui s'est épanoui dans la musique comme producteur de rap et hip hop français, n'était pas présent pour l'union de Louis et Natali.

Pour rappel, Natali Husic et Louis Sarkozy filent le parfait amour depuis environ cinq ans. Ils étaient entrés en relation par le biais d'un ami mais avaient pris six mois avant de se rencontrer "en vrai", comme l'avait confié jeune trentenaire. Elle avait notamment reconnu avoir été "tellement stressée" ce jour-là. Mais depuis, c'est un véritable bonheur qu'elle vit à ses côtés, alors que le couple vit du côté des États-Unis. Ce mariage était donc la suite logique pour les deux tourtereaux.