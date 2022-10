Louis Sarkozy : Sa femme Natali Husic très "stressée" lors de leur rencontre "en vrai", après 6 mois...

C'est au coeur de la superbe Bastide de Gordes (Lubéron), un hôtel au charme incroyable, que Louis Sarkozy a épousé sa compagne de longue date Natali Husic en présence de leurs familles, le samedi 24 septembre. Et cette semaine, la jeune trentenaire, originaire du Monténégro, a accepté de se livrer sur les coulisses de cette inoubliable journée, dans les colonnes de Point de Vue. Natali Husic, qui a passé une bonne partie de sa jeune vie en République démocratique du Congo, évoque également sa rencontre avec le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias, un moment où elle était très "stressée".

C'était il y a 5 ans que Natali Husic a croisé le chemin de Louis Sarkozy. En 2017, "via un ami commun", comme elle le rapporte à nos confrères. Et avant de se rencontrer en vrai, ils ont d'abord échangé longuement sur Facebook. "Avant de nous voir en vrai, nous avons passé six mois à discuter sur Facebook comme de véritables enfants de la génération Z", s'amuse la nouvelle épouse de Louis Sarkozy. Et pour le jour J, celui de leur rencontre, qui s'est déroulée à Paris, Natali Husic avoue avoir été quelque peu chamboulée. "J'étais tellement stressée que j'ai demandé à ma soeur de m'accompagner [rires], a-t-elle fait savoir. Depuis ce jour-là, nous ne nous sommes plus quittés." Car le jour de cette rencontre, tout a été "très naturel", "très simple", entre eux à en croire les confidences de la jeune femme.

Les coulisses de l'organisation de leur mariage révélés

Cinq ans qui sont passés si vite et aujourd'hui, depuis ce 24 septembre qu'ils n'oublieront jamais, Natali Husic et Louis Sarkozy sont désormais mari et femme. La jeune femme de 30 ans s'est épanchée sur les coulisses de l'organisation de cette superbe cérémonie auprès de nos confrères. L'occasion de révéler le lieu initial dans lequel elle aurait rêvé de se mariage mais qui s'est finalement avéré très compliqué. Mais aussi de donner quelques détails sur la superbe robe qu'elle portait lors de la réception qui a réuni leurs deux clans, et permis de resserrer les liens.