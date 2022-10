Mariage de Louis Sarkozy : sa maman, Cécilia Attias, émue par des photos exclusives de la cérémonie !

Ils se sont mariés dans la plus grande discrétion. Heureusement, les photographes étaient là pour immortaliser cet instant de grâce ! Le samedi 24 septembre 2022, Louis Sarkozy a épousé sa compagne de longue date, Natali Husic, dans le village de Gordes, dans le Vaucluse. Remise de ses émotions, la belle New-yorkaise a finalement partagé quelques images de la cérémonie, sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de tous. On y aperçoit les amoureux, sur leur trente-et-un, en train d'échanger les alliances. Des souvenirs qui ont fait chaud au coeur tendre de Cécilia Attias.

Happily ever after

Voilà bien longtemps que Natali Husic s'est intégrée à la famille puisqu'elle a officialisé sa relation avec Louis Sarkozy au printemps 2017. Ravie de cette union, Cécilia Attias a donc commenté cette publication Instagram à l'aide de plusieurs coeurs et de la phrase "Happily ever after", que l'on traduit habituellement par "heureux pour toujours" - à moins que l'on préfère la version "Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants". Revoir ces photographies est forcément émouvant pour l'ancienne compagne de Nicolas Sarkozy, qui a évidemment assisté aux noces pour tenir le bras de son garçon.

La cérémonie, et la petite fête qui a suivi les voeux, s'est fait en présence de Cécilia Attias et de son mari Richard, qu'elle a épousé en 2008, mais aussi de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni et leur fille Giulia, bientôt âgée de 11 ans, ainsi que de Judith et Jeanne-Marie, les demi-soeurs de Louis Sarkozy - fruits des amours de sa mère Cécilia Attias et de Jacques Martin -, ou encore de Jean, son demi-frère aîné. Seul Pierre, le grand-frère du marié, était absent à cause de certains engagements professionnels. On peut dire que cette journée avait réjouit petits et grands. Même Richard Kitaeff, le maire de Gordes avait exprimé sa joie en ligne après avoir uni les tourtereaux.