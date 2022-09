Carla Bruni : Sa fille Giulia Sarkozy fait sa rentrée des classes avec une allure de top model

10 ans et déjà une attitude à braver tous les catwalks. Sur Instagram, Carla Bruni, ce vendredi 2 septembre, a publié une petite vidéo de la rentrée des classes de sa fille Giulia Sarkozy. La petite fille, fruit des amours de Nicolas Sarkozy et de la chanteuse, apparaît de dos – son visage toujours soigneusement caché pour la préserver –, alors qu'elle est en direction de l'école. Du collège plus précisément, puisque la fille de l'artiste italienne et de l'ancien président français entre en 6e à en croire le partage de sa maman. Sac Eastpack vissé sur le dos, jean, et cheveux lâchés, la fille de Carla Bruni fait une rentrée lookée. Et elle a visiblement hérité des talents de mannequin de l'ex-top model des années 1990.

En effet, la petite Giulia Sarkozy s'amuse avec ses longs cheveux sur cette petite vidéo où elle marche, tel un défilé pour les plus grands couturiers. Perfect Day, c'est la chanson choisie par Carla Bruni pour illustrer cette publication. L'immense "petite" Giulia grandit à vue d'oeil et dévoile déjà un caractère bien affirmé. Un récent cliché partagé par l'épouse de Nicolas Sarkozy avait dévoilé ses talents de mannequin en herbe. Une photo de l'adolescente de 10 ans prenant la pose avec les vêtements de Carla Bruni. "Le mercredi on pique les vêtements de sa mère...", avait partagé la chanteuse de 54 ans, si fière.

Certains proches sous le choc

Le temps passe si vite. Et si Giulia Sarkozy a fait sa rentrée en 6e, certains ont encore du mal à y croire. Sur le récent cliché partagé par Carla Bruni, où sa fille s'était faufilée dans ses vêtements, certains proches de l'interprète de Quelqu'un m'a dit ont bien eu du mal à croire qu'il s'agissait de Giulia sur la photo. Capucine Anav, ancienne petite amie de Louis Sarkozy, qui a bien connu la fille du couple lorsqu'elle était plus jeune, était carrément sous le choc. "Comme elle a grandi", s'était-elle alors émerveillée. Si Carla Bruno entretient une relation fusionnelle avec sa fille, celle-ci est aussi la chouchou de son papa. "J'ai appris (...) que l'on avait l'âge de ses enfants. Depuis Giulia, qui est plus jeune que mon petit-fils Solal, j'ai beaucoup rajeuni !", avait confié l'ancien président au journal Le Monde.