Louis Sarkozy marié à Natali Husic : sa femme sublime, sa belle-mère aux petits soins, nouvelles photos

Cette cérémonie, et la petite fête qui a suivi les voeux, s'est naturellement faite en présence de Cécilia Attias et de son mari Richard, qu'elle a épousé en 2008, mais aussi de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni et leur fille Giulia, bientôt âgée de 11 ans, ainsi que de Judith et Jeanne-Marie, les demi-soeurs de Louis Sarkozy - fruits des amours de sa mère Cécilia Attias et de Jacques Martin.