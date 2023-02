Carla Bruni, 15 ans de mariage avec Nicolas : une demande "le lendemain" de leur rencontre, ses révélations

L'amour, ça ne s'explique pas toujours. Un peu comme le coup de foudre qu'ont vécu Nicolas Sarkozy et Carla Bruni au moment de leur rencontre. C'est grâce à Jacques Séguéla, un ami commun, que les amoureux se sont rencontrés au cours d'un dîner. Et si à première vue, rien ne prédestinait le couple à finir sa vie ensemble, le destin en a décidé autrement. Et surtout très rapidement puisque quelques semaines seulement après les premiers échanges, le 2 février 2008 exactement, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se disaient 'oui' à Paris.

Ce 2 février 2023 marque leur quinzième anniversaire de mariage, les noces de cristal. Et une chose est sûre : leur amour est tout aussi précieux aux yeux de la chanteuse. Sur son compte Instagram, l'artiste de 55 ans a publié un cliché du jour J en pleine signature du registre et une vidéo de Carla Bruni évoquant cette histoire aussi surprenante que passionnelle : "Mon mari m'a demandé en mariage le lendemain de notre rencontre. C'était à l'Elysée, personne ne s'était marié à l'Elysée avant. On voulait que le mariage soit privé, discret, caché."