Nicolas Sarkozy papa fier : son fils va se marier avec sa sublime compagne !

Entre Louis et sa belle Natali, c'est décidément le grand amour : ensemble depuis 2017, le troisième fils de l'ex-président Nicolas Sarkozy et sa compagne vont se marier bientôt, selon les informations du magazine Paris Match. En vacances ces dernières semaines avec toute la famille, le jeune couple devrait se passer la bague au doigt en octobre et serait donc en pleins préparatifs.

Une bonne nouvelle pour ce jeune homme de 25 ans qui se fait plutôt discret depuis quelques années : sûrement lassé par les différentes polémiques, il n'est plus sur les réseaux sociaux mais vit une jolie histoire avec sa petite amie Natali entre la France et les Etats-Unis, où le jeune homme passe beaucoup de temps depuis son adolescence. En effet, sa mère, Cecilia Attias, avait préféré le protéger de la médiatisation intense en l'éloignant quelque peu de la France et en le laissant vivre une vie de jeune homme plus banale.

Très proche de sa célèbre maman, il avait même co-écrit un livre avec elle en 2019. Mais désormais, il se consacre à sa vie privée et à sa compagne qui travaille à un poste important à Washington. Une jeune femme qui semble ravie de rentrer dans la famille, comme le témoigne les photos publiées de leur voyage en Grèce : cet été, Louis et Natali ont en effet suivi la famille Sarkozy au grand complet sur un yacht dans la Méditerranée pour découvrir les charmes de ce magnifique pays.