Diaporama : Louis Sarkozy et Natali Husic : "Ça s'est avéré compliqué", elle révèle des accrocs dans l'organisation du mariage

Mariage de Louis Sarkozy et Natali Husic à Gordes, en Provence le 24 septembre 2022, en présence du maire de Gordes, Richard Kitaeff, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy et leur fille Giulia. Cécilia Attias et son mari Richard Attias et les parents de Natali Husic. © Purepeople Facebook, Richard Kitaeff