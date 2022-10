Didier Barbelivien marié à Laure, 29 ans sa cadette : ce petit détail qui l'a fait fondre

Compositeur de talent, Didier Barbelivien n'en reste pas moins un interprète incontournable. Le vendredi 21 octobre 2022, l'artiste aux cordes multiples sort d'ailleurs un album inédit... le 22e de sa carrière ! Sans doute chantera-t-il l'amour, lui qui le vit si bien au quotidien. En 2010, il est devenu papa pour la deuxième fois en accueillant deux filles jumelles. Il mène cette jolie vie de famille avec son épouse Laure, sans se soucier des nombreuses années qui les séparent - elle a 29 ans de moins que lui.

Je commence à être très amoureux de cette jeune femme

On aurait pu croire qu'un tel écart les empêcherait de s'entendre sur tous les points. Et pourtant. Interrogée sur ses goûts musicaux par Didier Barbelivien, Laure a passé le test haut la main en tout début de relation. C'est ce qu'il raconte, sur Canal+, dans l'émission En Aparté, le 19 octobre 2022. "On est dans la voiture et franchement, je commence à être très amoureux de cette jeune femme, raconte-t-il. Je lui dis : 'Si je te dis La veuve de Joe Stan Murray, ça te parle ça ?'. Elle me regarde et elle me dit 'Oui, ça c'est la face B d'un disque de Julien Clerc, un 45 tours'. Et là j'étais scotché. Je lui ai dis 'Mais comment tu peux connaître ça ?' et elle m'a répondu 'Parce que c'est le chanteur préféré de ma mère et à la maison on entend que lui'. Je me suis dit, si elle connaît tout le répertoire de Julien Clerc, déjà, on aura de quoi causer."

Ils ont fait plus que causer, ces dernières années. Didier Barbelivien et sa femme Laure ont fondé un foyer, se sont aimés discrètement tout en assumant haut et fort la fougue de leurs sentiments. Ce nouveau quotidien pourrait, cela dit, mettre un terme à la carrière de l'artiste. Papa de deux filles qui ont 12 ans, alors qu'il en a 68 - il a également un grand aîné, David, issu d'une union précédente - l'auteur-compositeur et interprète admet qu'il a besoin d'une certaine énergie pour survivre à l'épreuve... et qu'il aurait bien besoin de prendre un peu de recul. Son 22e album, qui sortira dans les bacs le 21 octobre 2022, pourrait donc bien être le tout dernier...