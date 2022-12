Giulia Sarkozy, préado aux longs cheveux et à l'allure de mannequin : la fille de Carla et Nicolas assure

Par Mafalda Betty Rédactrice Citoyenne du monde qui adore les blind tests des années 90, elle se passionne pour les histoires de cœur avec ou sans happy end des personnalités françaises et internationales.

Petite dernière des Bruni-Sarkozy, Giulia grandit a une vitesse folle ! La fille de Carla et Nicolas a fêté cet automne ses 11 ans et possède l'allure de top model de son illustre maman. En cette année 2022, la demoiselle n'a cessé de faire sensation, sous l'oeil admiratif et protecteur de sa maman.

En 2008, Nicolas Sarkozy a dit oui à Carla Bruni, démarrant une histoire d'amour peu commune, celle d'un président français en exercice déjà marié deux fois - avec Marie-Dominique Culioli, la mère de Pierre et Jean, puis avec Cécilia Ciganer avec qui il a eu Louis -, avec un top model reconverti en chanteuse, maman d'Aurélien, dont le père est le philosophe Raphaël Enthoven. De leur couple naîtra au mois d'octobre 2011 une fille qu'ils choisissent d'appeler Giulia, douce référence aux origines italiennes de sa maman. En cette année 2022, la jeune fille qui a fêté ses 11 ans a fait des éclats, immortalisés par sa célèbre mère.

Maman-poule d'Aurélien et Giulia, Carla Bruni-Sarkozy observe sa petite dernière grandir. Au mois de janvier, elle confiait dans les pages de Monaco-matin qu'elle s'était inscrite sur TikTok pour faire plaisir à sa fille qui insistait beaucoup. Il faut dire que très active sur Instagram, l'autrice-compositrice-interprète n'a pas eu de mal à trouver ses repères pour maîtriser ce récent réseau social. En effet, l'ancienne première dame partage régulièrement des instants avec sa fille sur Internet (voir dans notre diaporama). Au mois de février, elle montrait la souplesse de sa fille férue de danse tandis qu'en juin, elle avait pris en photo son enfant qui porte ses habits. En légende, elle avait ainsi écrit : "Le mercredi on pique les vêtements de sa mère". La préado a de qui tenir avec son allure de top model ! Lors de sa rentrée des classes, sa maman avait aussi montré en vidéo la démarche de mannequin de son enfant qui a fait ses premiers pas au collège. Son visage est toujours masqué mais on peut admirer la belle chevelure blonde de la demoiselle. Cependant, Giulia Sarkozy n'aime pas seulement jouer aux top models. Elle est passionnée d'équitation comme on a pu le voir dans les stories partagées par sa maman cet automne. Très complice avec son cheval blanc, elle est tout simplement une amoureuse des animaux. Au mois de novembre, la chanteuse avait ainsi dévoilé sa fille en train de câliner un adorable cavalier king Charles, un instant irrésistible... Une jeune fille qui va bien !