Carla Bruni et Nicolas Sarkzy : Sieste câline pour leur fille Giulia, déjà une très grande ado !

En ce moment, elle a la tête ailleurs. Carla Bruni apporte son "soutien total" à sa soeur, qui traverse une épreuve extrêmement gênante. Alors que Valeria Bruni-Tedeschi présente son film Les Amandiers au cinéma depuis le 16 novembre dernier, son compagnon - et acteur principal du long-métrage - Sofiane Bennacer a été mis en examen pour viol. Résultat des courses : le fruit de son travail a été déprogrammé de certaines salles et une partie de l'équipe dénonce aujourd'hui une omerta sur le tournage. Ce qui n'empêche pas Carla de garder confiance, elle qui avait validé ce beau-frère à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux... et qui ne supporte pas ce lynchage médiatique.

Heureusement, Carla Bruni-Sarkozy a d'autres chats à fouetter. Et beaucoup de bonheur à vivre. Maman de deux enfants - Aurélien, 21 ans, dont le père est Raphaël Enthoven, et Giulia, 11 ans, fruit de ses amours avec Nicolas Sarozy -, elle regarde sa famille grandir et évoluer à travers les âges. "Curieusement, pour mes deux enfants, je ne suis ni une mannequin, ni une artiste. Je suis seulement leur mère, expliquait-elle récemment dans l'émission En Aparté, sur Canal+. Ils ne se rendent pas compte, par exemple, que j'écris des chansons. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres artistes. Mais moi, ils rentrent dans le studio et ça donne à peu près : 'Euh, t'as pas vu mon sac à dos ?' ou 'Maman, je voudrais un brownie'..."