"Même l'amour physique..." : Carla Bruni mariée avec Nicolas Sarkozy, ses confidences osées

Carla Bruni dévoilait il y a vingt ans déjà son album Quelqu'un m'a dit. Un disque qui a totalement changé l'image que l'on avait de la femme. De top model sublime qui a arpenté les catwalks les plus prestigieux du monde entier et qui a croisé la route de tant de stars, elle devenait alors une autrice, compositrice et interprète réclamée dans tout le milieu musical. Ses airs sont dans toutes les têtes et ses titres apparaissent dans de nombreux films, comme dans la comédie romantique américaine (500) jours ensemble avec Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Deux décennies plus tard, elle revient pour le magazine Elle sur le phénomène de cet album et sur sa vie actuelle de mère de deux enfants, mariée à un ancien président de la république.

Ouvrant les portes de sa demeure pour le magazine Elle, Carla Bruni-Sarkozy se dévoile comme à son habitude, en toute franchise et sans chichi. Avec cette franchise qui la caractérise, elle aborde notamment sa vie de couple avec Nicolas Sarkozy. Si elle assume avoir eu beaucoup de conquêtes dans sa jeunesse durant une période dorée qui appartient désormais au passé, elle est l'heureuse épouse de l'homme politique depuis 2008. Une relation qu'elle n'aurait pas imaginée auparavant : "Je suis beaucoup plus rassurée aujourd'hui, dans cette vie avec mon mari. Il est de loin l'homme le plus rassurant que j'aie trouvé. Il existe un grand engagement entre nous. Mais je dépends de cet amour. Et c'est exactement ce que je fuyais avant de le rencontrer. Je ne voulais pas m'engager, excepté avec le père de mon fils, puis avec lui, le seul homme que j'ai épousé."

Confidence intime

Carla Bruni-Sarkozy évoque sa relation avec le père de son deuxième enfant, Giulia, 11 ans - elle est aussi maman d'Aurélien, né de son couple avec le philosophe Raphaël Enthoven. Elle s'investit corps et âme dans son couple avec Nicolas Sarkozy : "Le grand amour, c'est comme un abri, si on le perd, on est détruit. Je trouve que l'existence est d'autant plus mouvementée quand on n'a qu'un seul homme, car on se concentre sur lui. Ça me prend les trois quarts de mon temps !" Ce qui n'est en rien une contrainte, car ils sont tous les deux aussi passionnés. Elle ose même une confidence très intime : "Finalement, en vingt ans, les choses n'ont pas tellement changé, même l'amour physique, je trouve cela encore délicieux."

