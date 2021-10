Carla Bruni-Sarkozy questionnée sur ses petites culottes : elle ne se démonte pas !

En épousant le 2 février 2008 le président de la République Nicolas Sarkozy, Carla Bruni est devenue officiellement la première dame du pays jusqu'à la fin de son mandat en 2012. Durant cette période, elle a goûté aux joies de vivre au sein du palais de l'Elysée. Au cours de son interview pour l'émission On ne répond plus de rien le 9 octobre 2021 sur RTL, la chanteuse s'est confiée sur son quotidien pas comme les autres et a répondu aux questions incongrues de l'humoriste JeanFi Janssens.

Dans la peau de son personnage qui compte loger dans le palais présidentiel, JeanFi Janssens a demandé à son invitée Carla Bruni à qui l'on donne le linge délicat quand on vit à l'Elysée. La star des podiums de 53 ans a déclaré : "On le lave avec ses blanches mains. Déjà, je lavais mon linge chez moi et pas à l'Elysée. Parce que l'Elysée, ils avaient des choses beaucoup plus importantes à faire ! Par exemple, quand il y a des dîners d'Etat, les nappes sont sorties par les lingeurs, les argentiers font la table avec une corde, pour mesurer que tout soit impeccable. Tu n'arrives pas en disant 'voilà mon t-shirt'. Je lavais mes culottes chez moi, comme tout le reste."

La maman d'Aurélien et Giulia s'est rappelée d'une anecdote à propos de sa vie en tant qu'épouse de chef de l'Etat français : "Un soir, une de mes collaboratrices et amie avait travaillé tard et à minuit, elle me dit 'tu veux boire une camomille ?' Elle était encore en bas, dans le bureau. Je suis donc descendue de l'appartement privé en pyjama. Je ne l'ai pas vue dans son bureau donc je suis sortie dans la courette, on était en été, boum, la porte s'est refermée. Et là, j'ai dû repasser par la cour d'honneur en pyjama. Les huissiers étaient contents de me voir débouler en pyjama..."

Détendue et sans filtre, Carla Bruni-Sarkozy est une femme entière. C'est ainsi que si elle parle de son passé de first lady en toute simplicité, elle affiche ses positions sans fard. Lorsque son mari a été condamné par la justice dans l'affaire Bygmalion en septembre, elle s'est montrée à ses côtés, soutenant son Raymond plus que jamais.