Carla Bruni maman : très longue tresse et tenue de pro, sa Giulia est une vraie petite cavalière !

Le cheval, le cheval, c'est vraiment génial ! Ce n'est pas la petite Giulia qui dira le contraire. Depuis quelques temps, la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy semble nourrir une passion folle pour l'univers équestre. Peut-être la verra-t-on bientôt du côté du Longines Global Champions Tour. Sur son compte Instagram, en tout cas, sa maman n'hésite pas à montrer comme sa petite cavalière grandit. Le jeudi 27 octobre 2022, elle a notamment partagé plusieurs photographies sur lesquelles on aperçoit son enfant de dos, équipée de manière quasiment professionnelle, avec bombe, bottes en cuir et une longue tresse de rigueur.

Le temps file à vitesse grand V. Il y a peu de temps, Giulia est devenue une très jeune adolescente et ses parents, évidemment, ont eu du mal à le réaliser. Le 19 octobre dernier, elle a d'ailleurs passé un sacré cap. "Joyeux anniversaire mon amour, écrivait sa mère, Carla Bruni, sous le coup de l'émotion, sur son compte Instagram officiel. Quel bonheur d'être ta mère depuis 11 ans ! Happy birthday to the most wonderful daughter, thank you for being such a lovely person !" - comprenez : "Joyeux anniversaire à la fille la plus merveilleuse, merci d'être une personne aussi formidable".

Son rapport à la musique reste pour l'instant très spontané et naturel

Vers quelle carrière se dirigera donc la petite Giulia Bruni-Sarkozy ? Vers une voie artistique ? Politique ? Sportive ? Bien sûr, la fille de Carla et Nicolas Sarkozy a le temps de réfléchir, mais il semblerait qu'elle ait déjà certaines affinités. Alors qu'elle fait son éducation dans une école bilingue, pour s'assurer de pouvoir communiquer dans le monde entier, Giulia aurait quelques prédisposions pour le chant, comme maman. C'est ce qu'avouait cette dernière, récemment, au magazine Point de vue. "Nous avons nos moments de partage, mais son rapport à la musique reste pour l'instant très spontané et naturel, assurait-elle. Elle ne joue pas encore d'un instrument, je lui laisse choisir ce qu'elle veut." Qui sait ? Giulia sera peut-être, prochainement, très à cheval sur les gammes et les arpèges...