Carla Bruni-Sarkozy : Ce tendre cliché de sa fille Giulia passionnée et déjà sportive va vous faire craquer

Carla Bruni est une maman épanouie. Elle n'hésite pas à le prouver sur les réseaux sociaux en partageant souvent des images de sa fille Giulia, 11 ans, fruit de sa relation avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy avec qui elle est en couple depuis près de 15 ans.

Ce samedi 22 octobre, l'interprète de Quelqu'un m'a dit a partagé dans sa story Instagram un tendre cliché de sa fille passionnée d'équitation. On la voit en tenue de cavalière, le visage caché par un coeur violet en train de faire un bisou à son cheval blanc. Une photo qui transpire la tendresse et la passion pour les chevaux. Et comme la jeune préadolescente grandit à vue d'oeil !

Quelques jours plus tôt, plus tôt, le 19 octobre, la petite Giulia fêtait ses 11 ans. Un anniversaire que sa chère maman n'a pas manqué de souhaiter en publiant une série de photos de sa fille sur Instagram. "Joyeux anniversaire mon amour... Quel bonheur d'être ta mère depuis 11 ans ! Merci d'être une personne si adorable", a-t-elle écrit.

Giulia, une passionnée d'équitation et de... musique !

En plus d'être une fan d'équitation, la fille de Nicolas Sarkozy est aussi une passionnée de... musique ! En décembre 2021, Carla Bruni avait accordé une interview au magazine Point de vue pour la promotion de son concert à l'Olympia qui s'est tenu en janvier 2022. La chanteuse de 54 ans, également mère d'Aurélien, 21 ans (fruit de son couple avec Raphaël Enthoven), a évoqué le goût de sa fille pour la musique. "Nous avons nos moments de partage, mais son rapport à la musique reste pour l'instant très spontané et naturel. Elle ne joue pas encore d'un instrument, je lui laisse choisir ce qu'elle veut", a-t-elle confié. Elle a évoqué l'apprentissage de la langue italienne dont la chanteuse est originaire : "Elle est dans une école bilingue, ce qui lui permet de beaucoup pratiquer cette langue. Mais à la maison, nous parlons surtout français et un peu italien."