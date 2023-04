Carla Moreau filmée en train de faire de la sorcellerie : elle s'exprime sur une vidéo compromettante

Très vite, Carla Moreau a pris la décision de prendre la parole sur Snapchat. "J'ai vu ce qu'il s'est passé et ma parole, je la donnerai en temps et en heure. Vous connaissez ma manière d'être, je ne parle pas à moitié. (...) Il est hors de question que je déserte les réseaux sociaux comme j'ai pu le faire il y a deux ans. Ce qu'il y a derrière cette histoire va plus loin que des vidéos de bougie. Ce dossier est une histoire de chantage et de menaces que j'ai subis pendant bien trop longtemps. Je n'ai plus peur", a-t-elle tout d'abord écrit.

J'ai décidé que plus personne n'allait me tenir avec ces vidéos

La belle blonde a ensuite pris la parole en vidéo et elle était en colère. Elle a précisé que cela faisait huit ans qu'elle subissait des menaces et du chantage. "J'ai décidé que plus personne n'allait me tenir avec ces vidéos. Qu'elles sortent, que grand bien le fasse. (...) J'ai décidé que plus personne n'allait me tenir. Que ce soit mon voisin, mon entourage, ma famille, mon ex-compagnon ou une personne malveillante... Je ne veux plus être pointée du doigt pour cette histoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de mener ma vie convenablement, de reprendre les choses en main et surtout de ne plus payer les erreurs de mon passé. Oui, je suis allée voir cette voyante, oui je suis tombée dans un traquenard. Vous êtes à 1% de connaître cette histoire. Les choses sont bien plus graves", s'est-elle indignée. Et de confier qu'on lui a extorqué de l'argent. Elle n'a "plus peur d'être mal vue" et connaît sa valeur. Elle ne craint donc pas la sortie d'autres vidéos.

"Je m'en fous, je suis une bonne personne. (...) Je travaille et me lève chaque matin pour m'occuper de mon enfant. (...) Mes erreurs appartiennent au passé. Je ne vais pas les payer toute ma vie", a-t-elle conclu.