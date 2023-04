"Marre de me faire ch*er dessus !" : Kevin Guedj prêt à de lourdes révélations sur son ex Carla Moreau

Décidément, dans le monde de la télé-réalité, les ruptures se passent rarement très bien... Séparés depuis plusieurs mois maintenant, Carla Moreau et Kevin Guedj avaient pourtant pris soin de rester discrets. Mais depuis que la jeune femme a révélé les raisons de leur séparation lors d'une interview accordée à TPMP Focus, l'influenceur de 34 ans est piqué au vif. Sur son compte Instagram, l'ancien candidat des Marseillais a promis de révéler à son tour des dossiers sur la mère de sa fille...

Visiblement, Kevin Guedj n'accepte pas le fait que tout le monde sache qu'il a fauté... Très en colère suite aux révélations de son ex-femme, celui que l'on surnomme "le jaguar" suite à ses nombreuses conquêtes, a laissé sous-entendre qu'il y aurait de lourdes représailles. "Du coup, on va parler de choses réelles très vite. Marre de me faire ch*er dessus par une personne à qui j'ai tout donné et qui d'ailleurs, si je n'étais pas là, ben vous ne l'écouteriez pas actuellement", a-t-il écrit en story. Il faut dire que Carla Moreau a révélé qu'il avait couché avec Belle, une autre candidate de télé-réalité, alors même qu'ils venaient de se marier et que la jeune femme était en couple avec son cousin Allan ! Une situation "difficile" que la jolie blonde, maman d'une petite Ruby née en octobre 2019, n'a pas pu supporter...

La goutte de trop

Pour rappel, Carla Moreau et Kevin Guedj ont longtemps eu une relation en dents de scie au cours de laquelle il y a eu de nombreuses tromperies. Pourtant, un peu plus de deux ans après la naissance de leur fille Ruby, les deux stars des Marseillais décident de se dire oui pour la vie et organise une sublime cérémonie hivernale dans la station de Courchevel. Quelques mois à peine plus tard, leur relation sombre à nouveau et Carla Moreau annonce leur rupture le 27 octobre 2022 sans pour autant en dévoiler les raisons.

Il aura fallu attendre quelques mois de plus pour apprendre le coeur du problème : la tromperie de son mari avec Belle Longwell. "Cette fille m'a autant fait souffrir qu'elle a amélioré ma vie. Effectivement je souffre du deuil que je fais de lui et de ne plus avoir de vie de famille, mais par contre je me sens soulagée de ne plus vivre dans cette relation toxique et d'avoir quitté ça, parce que ça ne correspondait plus à ma vie", dévoilait-elle. Mais visiblement, cette tromperie n'est pas le seul problème et Kevin Guedj compte bien le prouver...