"C'est la pire trahison..." : Carla Moreau révèle enfin les raisons de sa rupture avec Kevin Guedj

Pendant plusieurs années et jusqu'à leur mariage célébré dans la station de Courchevel en janvier 2022, Carla Moreau et Kevin Guedj ont formé le couple indestructible de la télé-réalité par excellence ! Le 1er octobre 2019, ils avaient d'ailleurs accueilli une petite fille prénommée Ruby. Mais aujourd'hui, les deux stars ont pris la décision de se séparer et ce, cinq mois seulement après leur union. Bien qu'ils continuent de s'envoyer régulièrement des piques acérées par réseaux sociaux interposés, les ex n'ont jamais révélé les raisons précises de leur rupture.

Mais ce vendredi 7 avril 2023, à l'occasion d'une interview accordée à TPMP Focus, la jeune maman s'est enfin livrée. Si des rumeurs d'infidélité de la part du père de sa fille ont longtemps circulé, la jolie blonde a finalement pris la parole pour les confirmer. "C'était une fille qui était la femme de son cousin, que j'avais côtoyée chez moi dans ma maison etc. Au final, avec le recul, je me dis que cette fille m'a rendu service bizarrement, alors que je n'arrive même pas à prononcer son prénom...", a-t-elle expliqué dans un premier temps. Partagée entre deux sentiments très forts, Carla Moreau se sent néanmoins soulagée de ne plus avoir à vivre avec cet homme qu'elle ne reconnaissait plus. "Cette fille m'a autant fait souffrir qu'elle a amélioré ma vie. Effectivement je souffre du deuil que je fais de lui et de ne plus avoir de vie de famille, mais par contre je me sens soulagée de ne plus vivre dans cette relation toxique et d'avoir quitté ça, parce que ça ne correspondait plus à ma vie", a-t-elle ajouté.

C'était très compliqué pour moi

Ces propos viennent donc confirmer la relation que Kevin Guedj aurait eu avec Belle, une autre star de télé-réalité qui était à l'époque la compagne d'Allan Guedj. Mais finalement, cette séparation est un mal pour un bien. En effet, Carla Moreau commençait déjà à sentir son couple s'essouffler depuis un an. "Cette dernière année a été radicale. On a aussi vécu pas mal de choses : des scandales qui ont été difficiles, qui ont affecté notre couple. Et quand il y eu ce scandale de tromperie, c'était très compliqué pour moi. C'est comme si ta mère te donnait un coup de poignard. C'est une vraie trahison familiale. Pour moi, quand tu trompes une personne que tu as aimée, avec qui tu partages tout, tu as des enfants, tu es marié... C'est la pire trahison", a-t-elle conclu avec émotion. Espérons que la jeune femme de 26 ans remontera vite la pente et trouvera enfin chaussure à son pied !