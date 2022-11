"Avec sa nouvelle femme... il se cache" : Kevin Guedj a-t-il déjà remplacé Carla Moreau ? Il sort du silence

Au mois de janvier dernier, Carla Moreau et Kevin Guedj vivaient l'un des plus beaux jours de leur vie avec leur mariage. Après des années d'amour, marquées par quelques séparations et infidélités de la part du Marseillais, ainsi que la naissance de leur fille Ruby (3 ans), le célèbre couple s'est uni une première fois civilement dans la cité phocéenne puis lors d'une cérémonie majestueuse organisée à Courchevel. Tout semblait alors aller pour le mieux pour les deux stars de télé-réalité. Mais, depuis quelques semaines, les voilà dans la tourmente.

Tout aurait basculé entre eux lors du tournage de La Bataille des Clans (TFX) en juin dernier. A ce moment-là, Kevin Guedj aurait fauté avec la candidate Belle. Sans que cela n'ait été confirmé par le principal intéressé, la séparation a tout de même été actée. "Je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps, cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable", a expliqué Carla Moreau, le coeur lourd, sur Instagram le 27 octobre dernier. Depuis, ils ne vivent plus ensemble et se partagent la garde de la petite Ruby.

Une situation qui se révèle très compliquée à vivre pour Carla Moreau comme elle l'a avoué, tandis que pour Kevin, il semblerait que ce soit au contraire la grande forme. Les internautes lui reprochent notamment de multiplier les sorties et d'un peu trop profiter de son célibat. Des accusations qui ont eu vite fait de le faire bondir. "Ne rendez pas fou ! Carla à Paris en soirée, personne ne dit rien, Kevin chez lui ou je ne sais où et c'est un esclandre ! Occupez-vous de votre cul ! Merci ! Et pour le reste, je n'en ai rien à cirer !", a-t-il lâché en story Instagram.

Mais il n'était pas au bout de ses surprises... Sur Twitter, Kevin Guedj est tombé sur le message d'une personne le disant en couple avec une mystérieuse femme depuis un bon moment ! "Kevin est à la soirée d'Halloween de Paga avec sa nouvelle femme avec qui il sort depuis un an. Il se cache, il n'assume pas", a-t-il repartagé sur Snapchat. Après quoi il a répondu avec ironie : "Présentez-la moi !!!! J'entends parler d'elle tous les jours !! C'est qui ? 1 an, c'est long en plus !". Plus sérieusement, Kevin Guedj a recadré ces lanceurs de rumeurs : "Bande de fatigués. Occupez-vous de votre vie s'il vous plaît".