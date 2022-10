"C'est hyper hyper dur" : Carla Moreau séparée de Kévin, les conséquences pour leur fille Ruby...

Depuis l'infidélité supposée de Kevin avec Belle pendant le tournage de La Bataille des Clans, rien ne va plus dans la famille Guedj. Séparés depuis quelques semaines, Carla et Kevin ne vivent plus ensemble et ont convenu d'une garde partagée pour leur fille Ruby. Une situation très dure à vivre pour la jolie blonde qui, en plus de devoir gérer sa rupture avec Kevin, doit composer avec les séparations d'avec sa de sa fille dont elle est extrêmement proche. Désemparée, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde a confié sur Instagram avoir beaucoup de mal à gérer les moment où Ruby se trouve chez son père.

"Ma fille elle me manque terriblement, c'est hyper hyper dur pour une maman de se séparer de sa fille quelques jours. Forcément je pense qu'il y a des personnes qui me suivent et qui ont comme moi été séparées du papa, et doivent faire face forcément au fait de se séparer de son enfant, donc ça c'est pas évident. C'est la deuxième fois du coup que je la laisse à Kévin dans la semaine. La semaine dernière aussi", a-t-elle confié, très émue.

Il me tarde vraiment de la retrouver

Seul réconfort pour Carla, les moments où elle peut voir sa précieuse Ruby en vidéo. "Heureusement qu'il y a Facetime et que je peux prendre des nouvelles quand je veux quand même se rassure-telle, Il me tarde vraiment de la retrouver parce que vous savez à quel point je suis proche avec ma fille, à quel point je dors avec elle, je me lave avec elle, je mange avec elle enfin je fais tout ! Donc forcément c'est pas évident mais voilà je sais qu'elle a aussi besoin de son papa ce qui est tout à fait normal donc voilà." Souhaitant avant tout le bonheur de Ruby, elle ajoute : "Je pense que le plus important pour elle c'est que ses parents soient heureux, qui soient bien et en bonne santé."

Séparée de Kévin depuis que Belle a raconté avoir eu une aventure avec lui, Carla avait annoncé leur rupture à travers une longue déclaration sur Instagram dans laquelle elle indiquait que le bonheur de Ruby serait sa priorité.