Carla Moreau séparée de Kevin Guedj ? "Ça arrive qu'on s'embrouille"

Fortement bousculés par l'affaire de sorcellerie révélée par Marc Blata en mars dernier, Carla Moreau et Kevin Guedj semblaient avoir traversé cette épreuve plus soudés que jamais. Pourtant le couple n'apparait plus ensemble sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Forcément, des rumeurs de séparation entre les deux candidats des Marseillais ont rapidement agité la Toile. Le 3 avril 2021, la maman de Ruby (née en octobre 2019) a tenu à mettre les choses au clair... fermement.

Elle explique : "J'ai reçu beaucoup de messages disant 'Carla et Kevin sont séparés ils font plus de snaps ensemble'. Alors les amis, c'est pas parce que pendant deux jours on fait pas de snaps ensemble qu'on est séparés. Si ça tenait vraiment qu'à ça ce serait quand même dramatique. Des fois j'ai tendance à plus faire des snaps de ma fille ou des fois j'ai tendance à faire plus de snaps avec Kevin et moins avec ma fille mais je suis quand même avec elle. Ça dépend vraiment. Des fois ça arrive que je la snap pas un ou deux jours et pourtant je suis quand même avec elle, ça dépend vraiment."

Bien déterminée à faire disparaître les éventuels soupçons de rupture avec Kevin, elle admet néanmoins subir quelques tensions au sein de son couple. Toutefois, celles-ci seraient sans conséquences. "Des fois au delà de tout ça, ça arrive qu'on s'embrouille un petit peu, et que du coup on est énervés mutuellement et on va pas snapper du matin au soir quoi. Mais sinon faut pas vous inquiéter, ce n'est pas le cas nous ne sommes pas séparés" assure-t-elle sur Snapchat.