Carley McCord : Crash spectaculaire de son avion, la journaliste décède à 30 ans

Elle se dirigeait vers la ville d'Atlanta pour couvrir le match Peach bowl où l'attendait son beau-père, Steve Ensminger. La journaliste sportive Carley McCord est décédée brutalement à tout juste 30 ans après le crash spectaculaire de son avion dans un parking à Lafayette en Louisiane. Quatre autres personnes dans l'avion sont mortes, un seul passager aurait survécu. Selon TMZ, les premiers témoins ont déclaré que l'avion avait effectué un atterrissage d'urgence juste après le décollage. Le pilote aurait tenté d'atterrir dans le parking d'un bureau de poste non loin de l'aéroport avant d'exploser et de terminer en flammes. L'avion a également heurté un véhicule lors de son crash, le conducteur de la voiture est décédé sur le coup.

Son beau-père, l'entraîneur des LSU, a appris cette terrible nouvelle seulement quelques heures avant le match qui opposait les Tigers des LSU et les Oklahoma Sooners. Selon USA Today, les joueurs de l'équipe n'ont appris le décès de Carley qu'après le match. Ed Orgeron (autre entraîneur des LSU) a déclaré :"Je ne voulais pas que l'équipe sache. (...) Je ne voulais pas que cela affecte l'équipe, l'état d'esprit de l'équipe de football, l'énergie de l'équipe de football. Steve non plus. Nous avons essayé de le leur cacher." L'équipe entraînée par Steve Ensminger a finalement remporté le match. Après leur victoire, Ed Orgeron a confié :"Il y a eu une tragédie dans la famille de l'entraîneur Ensminger aujourd'hui. (...) De toute évidence, il était bouleversé, mais il a réalisé un grand match aujourd'hui. Donc, ça ne fait que vous montrer son intégrité, son courage et son caractère."

TMZ a publié une vidéo de cet accident impressionnant qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Carley McCord était mariée au fils de Steve Ensminger, Steven Ensminger Junior.