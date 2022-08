Carole Dechantre : Son mari victime d'un accident peu commun, leurs vacances sont terminées

Après un séjour à San Francisco en juillet, la comédienne Carole Dechantre était partie en Polynésie pour six semaines. Rencontre avec les Tikis Marquisiens, sculptures emblématiques qui protègent les habitants et éloignent les mauvaises énergies, navigation polynésienne entre les îles Marquises et les Tuamotu, séance de plongée avec 400 requins dans la passe sud de l'île de Fakarava... le séjour de Carole Dechantre était synonyme de rêve éveillé. Mais le rêve a tourné au cauchemar de façon brutale il y a quelques heures.

Son mari Sébastien Devrient, qu'elle a épousé il y a vingt ans, a été victime d'un accident peu commun comme elle l'a dévoilé en story de son compte Instagram jeudi 18 août 2022. "Urgences hôpital de Papeete pour mon homme...", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'un homme (que l'on suppose être justement son mari) en fauteuil roulant devant l'entrée des urgences. Son émoticone triste en dit long sur l'ambiance. Puis, sur une autre image, elle explique l'origine du drame : "Tombé à travers un hublot sur le pont du bateau, mon amoureux doit être rapatrié pour une bonne prise en charge de son genou..."

C'est donc la fin des vacances comme elle le précise également puisque le couple sera dès lundi de retour en Suisse pour que Sébastien puisse aller voir un chirurgien. Carole Dechantre et son époux ont heureusement pu profiter quand même de cet incroyable voyage puisqu'il a débuté le 12 juillet. Ils étaient donc plutôt sur la fin de leur périple que sur le début, c'est déjà ça de gagné !

L'héroïne des Mystères de l'amour et son discret époux sauront sans aucun doute se relever de cette épreuve comme ils l'ont toujours fait par le passé. Les différents cancers de la peau de Carole Dechantre, c'est ensemble qu'ils les ont affrontés. Comme le dernier en date, opéré en mars 2022, situé cette fois au bras. "4 mois après mon dernier petit cancer de la peau sur le visage, j'ai subi il y a quelques jours une nouvelle opération, cette fois-ci sur le bras.... J'ai décidé d'en parler, de témoigner pour continuer la prévention dans laquelle je suis engagée depuis quelques années. Parce que le cancer ne doit pas être un tabou, j'estime qu'il faut pouvoir en parler librement afin d'encourager et de banaliser le dépistage", avait-elle déclaré.