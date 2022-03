Carole Dechantre encore opérée pour un nouveau cancer : photo et message poignant

C'est une histoire qu'elle aimerait conjuguer au passé mais, malheureusement, elle finit toujours par revenir. Depuis plusieurs années, Carole Dechantre se bat contre des cancers de la peau. Récemment, elle s'est de nouveau fait opérer comme elle l'a dévoilé en photos sur Instagram, jeudi 24 mars 2022.

L'actrice qui interprète Ingrid dans Les Mystères de l'amour (TMC) avait partagé une triste nouvelle le 10 mars dernier. Elle avait révélé en story qu'elle s'était rendue dans un cabinet médical pour une nouvelle opération. "Aujourd'hui, c'est chirurgie. Encore un petit cancer à enlever. C'est le bras cette fois-ci", avait écrit Carole Dechantre. Elle avait ensuite pris en photo le chirurgien tenant un fil et une sorte de pince dans les mains. "Atelier couture", était commenté le cliché.

Près de deux semaines plus tard, c'est sur son fil d'actualité qu'elle a de nouveau évoqué le sujet, dans le but de faire de la prévention. "4 mois après mon dernier petit cancer de la peau sur le visage, j'ai subi il y a quelques jours une nouvelle opération, cette fois-ci sur le bras.... J'ai décidé d'en parler, de témoigner pour continuer la prévention dans laquelle je suis engagée depuis quelques années. Parce-que le cancer ne doit pas être un tabou, j'estime qu'il faut pouvoir en parler librement afin d'encourager et de banaliser le dépistage", peut-on lire. Elle a ensuite précisé qu'elle serait l'invitée de Faustine Bollaert ce vendredi 25 mars 2022, dans Ca commence aujourd'hui (France 2) pour parler de son combat.

Afin d'illustrer ses propos, Carole Dechantre a posté une photo sur laquelle elle fixe l'objectif. Son bras sur lequel apparaît une cicatrice, celle de l'opération, est mis en avant. Elle a ensuite de nouveau partagé la photo du docteur en plein "atelier couture". Des photos poignantes qui ont touché sa communauté. Nombreux sont ceux à avoir salué sa force et son engagement.