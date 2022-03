Carole Dechantre de nouveau touchée par le cancer : opération et confidences

Entre Caroline Dechantre et ses cancers de la peau, c'est malheureusement une histoire qui dure. Depuis plusieurs années, elle lutte contre cette maladie. Et elle a refait son apparition comme elle l'a dévoilé en story Instagram, ce jeudi 10 mars 2022.

Les internautes ont en effet eu la mauvaise surprise de découvrir que l'actrice des Mystères de l'amour (TMC) s'était rendue dans un cabinet médical. Elle a tout d'abord filmé l'endroit où elle se trouvait. "Aujourd'hui, c'est chirurgie. Encore un petit cancer à enlever. C'est le bras cette fois-ci", a écrit Carole Dechantre. La belle brune a ensuite pris en photo divers ustensiles médicaux. Et on peut voir la main du chirurgien qui tient un fil et une sorte de pince. "Atelier couture", est commentée la photo. Si elle en parle aussi ouvertement, c'est notamment pour faire de la prévention.

Ce n'est en effet pas la première fois que Carole Dechantre parle de sa maladie. C'est en février 2014 qu'elle l'a révélée publiquement, par le biais de son compte Facebook. "Me voici donc après 5 biopsies de dépistage du cancer de la peau. 1 est positif. L'opération sera prévue en mars. C'est mon 2e carcinome basocellulaire en moins d'un an. C'est un cancer très répandu qui se soigne bien s'il est pris à temps. L'excès de soleil dans mon enfance en est sûrement la cause.... Protégez-vous du soleil et faites-vous dépister, c'est vraiment important", écrivait-elle avant de subir son intervention. Depuis, elle en a fait plusieurs et ne manque pas de les mettre en avant pour continuer à éveiller les consciences. La dernière s'est déroulée en novembre dernier. Une intervention que l'épouse de Sébastien Devrient redoutait, car elle se trouvait au niveau du visage. "Cancer enfin enlevé ! Même si j'ai maintenant 'l'habitude' de me faire régulièrement opérer de tumeurs, chaque intervention est une épreuve, surtout sur le visage. Je l'ai souvent repoussée cette opération-là, elle me faisait si peur... Si je n'avais pas tant traîné, les cellules cancéreuses se seraient moins répandues, je le sais", avait-elle tout d'abord expliqué. Elle avait ensuite reconnu qu'elle avait "fait l'autruche" à cause de ses craintes et qu'elle s'en voulait. La belle brune a heureusement sauté le pas.