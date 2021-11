"Si je n'avais pas trop traîné..." : Carole Dechantre encore opérée d'un cancer

Depuis plusieurs années, Carole Dechantre lutte contre des cancers de la peau. L'actrice des Mystères de l'amour (TMC) a donc, malheureusement, l'habitude des opérations pour les enlever. Mais sa dernière, elle la redoutait particulièrement comme elle l'a confié sur Instagram, le 13 novembre 2021.

C'est au niveau de son visage que la belle brune de 48 ans avait développé un nouveau cancer. Et c'est pour cette raison qu'elle a préféré repousser l'opération. "Cancer enfin enlevé ! Même si j'ai maintenant 'l'habitude' de me faire régulièrement opérer de tumeurs, chaque intervention est une épreuve, surtout sur le visage. Je l'ai souvent repoussée cette opération-là, elle me faisait si peur... Si je n'avais pas tant traîné, les cellules cancéreuses se seraient moins répandues, je le sais", a-t-elle tout d'abord expliqué.

Carole Dechantre reconnaît qu'elle a "fait l'autruche" et elle s'en veut. D'autant plus que régulièrement, elle fait de la prévention sur le sujet. "Ne remettez pas à plus tard la consultation chez votre dermatologue, prenez votre santé en main et n'attendez pas le dernier moment ! #cancerdelapeau #dermatology #prevention #operation #toutvabienmaintenant", a-t-elle donc conclu. Une déclaration saluée par les internautes.