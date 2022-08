Carole Dechantre en bikini : la comédienne affiche une silhouette sublime !

Carole Dechantre a de quoi nous faire rêver ! Depuis près d'un mois maintenant, la comédienne passe du bon temps en Polynésie française avec son mari Sebastien Devrient, qu'elle a épousé il y a vingt ans. Et sur Instagram, le couple se plaît à partager quelques somptueuses photos des paysages qui s'offrent à eux chaque jour. Qu'il s'agisse d'un ciel tourmenté, d'un coucher de soleil à couper le souffle ou encore d'une sortie en mer entre les îles Marquises et les Tuamotu, tout donne envie de les rejoindre.

Et ce mercredi 10 août, Carole Dechantre a décidé de se mettre elle-même en avant pour changer. En story Instagram, l'interprète d'Ingrid dans Les Mystères de l'amour (TMC) a donc posté une photo où elle se dévoile dans un maillot de bain vichy rose deux pièces qui lui va à merveille. Jambes longilignes, ventre plat et silhouette sculptée... A 49 ans, l'actrice Suisse n'a décidément rien perdu de sa splendeur (voir la photo dans notre diaporama). Le cliché n'est pas sans rappeler celui qu'elle a posté quelques jours plus tôt, où son fessier rebondi apparaît en gros plan et impressionne.

Carole Dechantre a ainsi tout l'air de passer certaines des plus belles vacances de sa vie, avant de reprendre les tournages des Mystères de l'amour à la fin du mois d'août. Nul doute que ce break estival était par ailleurs amplement attendu après qu'elle ait traversé de nouveaux problèmes de santé. En effet, souffrant depuis des années de différents cancers de la peau, la jolie brune se faisait de nouveau opérer au mois de mars 2022. "Encore un petit cancer à enlever. C'est le bras cette fois-ci", avait-elle annoncé. Une manière pour elle de faire de la prévention : "4 mois après mon dernier petit cancer de la peau sur le visage, j'ai subi il y a quelques jours une nouvelle opération, cette fois-ci sur le bras.... J'ai décidé d'en parler, de témoigner pour continuer la prévention dans laquelle je suis engagée depuis quelques années. Parce-que le cancer ne doit pas être un tabou, j'estime qu'il faut pouvoir en parler librement afin d'encourager et de banaliser le dépistage". En Polynésie, tout cela semble bien loin derrière elle.