Carole Dechantre (Les Mystères de l'amour) dévoile son fessier en gros plan et impressionne

Les acteurs des Mystères de l'amour (TMC) sont en vacances ! Fin juin, les tournages ont été bouclés afin que les acteurs profitent d'une pause bien méritée. Et nombreux sont ceux à partager quelques photos de leurs vacances. L'une de celles de Carole Dechantre n'est pas passée inaperçue.

L'interprète d'Ingrid s'est offert des vacances paradisiaques en famille. Avec son époux Sébastien et leurs enfants Thaïs et Nils, elle s'est envolée pour la Polynésie Française après avoir passé quelques jours à San Francisco début juillet. "Je vous emmène pour 6 semaines en Polynésie... Vous embarquez? #voyage #iles #polynesie #ilesmarquises #tuamotu #tahiti @bananamoonofficial", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle apparaît avec une robe fleurie et une fleur dans les cheveux.