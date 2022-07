Marjorie Bourgeois (Les Mystères de l'amour) : Peau dorée et fesses à l'air... l'actrice furieusement sexy !

A la fin du mois de juin, la série Les Mystères de l'amour bouclait tous ses tournages avant l'été. Une aubaine pour Marjorie Bourgeois qui a alors pu partir en vacances. Sur son compte Instagram, la comédienne de 33 ans qui interprète le rôle de Stéphanie dans la fiction a indiqué avoir déjà bien eu l'occasion de profiter du soleil, tout en se protégeant de la canicule au bord d'une piscine avec ses copines. Mais ces derniers jours, c'est dans un milieu plus naturel que la jolie brune se trouvait, à savoir à Cancale, située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.

Et contrairement aux idées reçues, il a fait très chaud en Bretagne ! À tel point que Marjorie Bourgeois a défilé dans un micro bikini noir au moment d'aller visiter une petite crique. Face à l'objectif ou de dos et dévoilant son fessier rebondi, l'actrice apparaît tout simplement sublime, dévoilant une silhouette zéro défaut et un teint hâlé parfait. Rapidement, ses photos ont fait l'unanimité auprès des internautes. "Wouah, une sirène !", "C'est la plus belle femme qu'on puisse voir", "Merveilleuse", "Parfaite pile et face", "Très belle et très glamour", "Il fait chaud du côté de Cancale", "Une créature de rêve dans un corps de rêve", peut-on lire entre autres.