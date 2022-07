Les Mystères de l'amour : Cathy Andrieu critique le scénario "purement sexuel", Jean-Luc Azoulay la recadre

Il y a déjà huit ans, Cathy Andrieu reprenait son rôle emblématique de Cathy dans Les Mystères de l'amour. Personnage incontournable de la série, elle est présente dans presque chaque épisode. Une grande chance pour la comédienne qui n'est toutefois pas en phase avec l'évolution du scénario. En effet, depuis trop longtemps, l'ex-femme de David Proux a le sentiment d'être écartée des intrigues, trop occupée à jouer au sein d'un trouple avec Julie Chevellier (alias Béatrice) et Olivier Valverde (Alban). Lors d'une interview pour Toute la télé, Cathy Andrieu a exprimé ses regrets vis-à-vis de l'évolution de son personnage.

"Depuis que Cathy s'est remise avec Béatrice, je me retrouve à nouveau isolée. Bien sûr que j'ai demandé à ce que ça change, mais Jean-Luc Azoulay fait ce qu'il veut. On ne peut pas trop l'influencer...", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "À titre personnel, j'aimerais beaucoup revenir à la normale avec José et les enfants. Mais Cathy a pris un autre chemin où elle se laisse influencer. Béatrice la fait partir sur d'autres envies. Je n'avais pas envie de ce nouveau trouple. J'avais envie qu'il y ait d'autres histoires. Pourquoi pas que Cathy vive une vraie histoire avec Béatrice. Repartir dans des histoires purement sexuelles, personnellement je n'en avais pas envie. Je pense qu'il y avait d'autres choses à dire. Mais après, je n'ai pas la finalité. Je ne sais pas où ça va nous amener." D'après elle, les fans des Mystères de l'amour seraient eux aussi lassés par cette histoire de trouple. "Je ne sais pas s'il l'entend, mais Jean-Luc Azoulay sait...", a-t-elle assuré.

Les comédiens ont toujours des idées mais leur rôle est de jouer ce qu'on leur dit

Justement, le réalisateur de la sitcom a été à son tour contacté par Toute la télé. Il a ainsi pu répondre aux critiques de sa comédienne, notamment sur le tournant trop sexuel que la série aurait pris selon elle. "Les Mystères de l'amour, ce n'est pas un porno. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de sexe en ce moment, mais c'est une période, ça va se calmer forcément. Il y a des moments où l'on a besoin d'histoires de sexe, d'autres pas. Et ce ne sont jamais des histoires de sexe. Ce sont des histoires de comédie. (...) C'est de l'amour plus moderne, avec des couples étranges, donc j'essaye de suivre l'air du temps. Ce n'est pas un changement radical. Il y a toujours des histoires d'amour et des histoires de sexe parce que ça va avec l'amour, pas toujours, mais de temps en temps." Et concernant les idées de Cathy Andrieu, Jean-Luc Azoulay les balaye d'un revers de la main... "Les comédiens, ils ont toujours des idées, mais leur rôle est de jouer ce qu'on leur dit de jouer", a-t-il lâché. Le producteur promet cependant "de nouveaux rebondissements, plus d'amour" et "un peu plus de suspense" dans la saison 30 à venir.