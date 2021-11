David Proux divorcé de Cathy Andrieu (Hélène et les garçons) : "Je savais qu'elle serait la mère de mes enfants"

Il y a quelques mois, le personnage emblématique Etienne a fait son retour inespéré dans Les Mystères de l'amour (TMC), près de 30 ans après avoir quitté Hélène et les garçons. C'est toujours le comédien David Proux qui incarne ce rôle avec lequel il a pu renouer à l'écran avec Cathy. En effet, il redonne la réplique à son premier amour, à la fois dans la fiction et dans sa vie privée, joué par la jolie Cathy Andrieu qui a retrouvé une place récurrente dans la fiction ces dernières années.

À l'époque d'Hélène et les garçons dans les années 90, les deux comédiens avaient craqué l'un pour l'autre en coulisses. Un coup de foudre dont se souvient encore David Proux. "Avant même de passer l'audition, j'ai su deux choses : que je serais pris sur la série et que Cathy serait la mère de mes enfants. C'était comme une évidence, comme si c'était écrit", a-t-il confié auprès de Télé Loisirs. Pour préserver leur amour naissant, David Proux et Cathy Andrieu avaient par la suite décidé de quitter la sitcom au bout de six mois seulement. Loin du phénomène qu'est devenu Hélène est les garçons et auquel ils n'étaient pas forcément préparés, ils ont fondé leur famille comme l'avait prédit l'interprète d'Etienne avec une fille prénommée Alice et un garçon prénommé Mathis (22 ans).

Malheureusement, leur chemin ont fini par se séparer. Mais David Proux l'assure, il y a toujours de bons sentiments entre eux : "On s'entend bien, on se connaît comme des ex qui ont vécu des hauts et des bas et une vie de famille". Depuis leur rupture, chacun a retrouvé chaussure à son pied et a même eu un autre enfant. L'acteur a eu une fille prénommée Héloïse et son ex Cathy Andrieu a donné naissance à un deuxième garçon, Jules. Sur les réseaux sociaux, il leur arrive de partager des photos de leur belle et grande famille recomposée où tout le monde s'entend bien.