Les Mystères de l'amour - David Proux : Photo de ses beaux enfants nés de son histoire avec Cathy Andrieu

Le personnage inoubliable d'Étienne dans la sitcom des années 1990 Hélène et les garçons a récemment fait son grand retour dans Les Mystères de l'amour. En effet, le comédien David Proux a accepté de rejoindre le casting après 29 ans passés loin des plateaux de tournage. Le public découvre ainsi au fil des épisodes ce qui est arrivé à Étienne et ce dernier a d'ores et déjà eu l'occasion de retrouver son premier amour Cathy (jouée par Cathy Andrieu).

À l'époque, leurs scènes d'amour ne devaient pas tellement être difficiles à jouer étant donné que David Proux et Cathy Andrieu étaient en couple dans la vraie vie. Les deux comédiens sont restés plusieurs années ensemble et ont même fondé une famille ! En effet, deux enfants sont nés de leur relation, une fille prénommée Alice et un garçon prénommé Mathis. "On s'entend bien, on se connaît comme des ex qui ont vécu des hauts et des bas et une vie de famille. A l'époque, on a privilégié notre couple au fait de travailler ensemble car quand vous êtes H24 ensemble, nuit et jour, le couple peut exploser. Il fallait partir. On a bien fait puisqu'on a eu deux enfants magnifiques", a récemment déclaré David Proux à Télé-Loisirs.

Chacun a depuis refait sa vie de son côté et eu un nouvel enfant. La jolie Héloïse pour l'acteur et l'adorable Jules pour la jolie brune. Tous ensemble, ils forment désormais une belle famille recomposée. Surtout pour les grands événements. Jeudi 10 juin 2021 marquait par exemple l'anniversaire de Mathis, lequel a fêté ses 22 ans. Sur Instagram, David Proux a partagé pour l'occasion une photo de ses trois enfants réunis quand Cathy Andrieu a préféré se replonger dans ses souvenirs à la maternité, peu après son accouchement.