David Proux et Cathy Andrieu (Hélène et les garçons) divorcés et parents : "Des hauts et des bas..."

Ils se sont aimés, se sont séparés, puis n'ont cessé de se retrouver. Cathy Andrieu et David Proux, qui jouaient ensemble dans la série Hélène et les garçons dans les années 1990, ne formaient pas qu'un couple à l'écran. En dehors des plateaux de tournage, les coeurs de Cathy et Etienne battaient réellement à l'unisson. Cette histoire a duré un bon bout de temps, en toute discrétion : les tourtereaux se sont même mariés et ont eu deux enfants ensemble, baptisés Alice et Mathis.

Si le divorce a fini par séparer leurs chemins, Cathy Andrieu et David Proux ne se sont jamais vraiment perdus de vue. Ils se sont même redonné la réplique dans Les Mystères de l'amour... plus de 30 ans après leur rencontre ! Le 16 mai dernier, après trois décennies d'absence médiatique, le comédien a effectivement rejoint la petite bande sur TMC, quitte à recroiser son ancienne partenaire.

"On s'entend bien, on se connaît comme des ex qui ont vécu des hauts et des bas et une vie de famille, expliquait-il dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. A l'époque, on a privilégié notre couple au fait de travailler ensemble car quand vous êtes H24 ensemble, nuit et jour, le couple peut exploser. Il fallait partir. On a bien fait puisqu'on a eu deux enfants magnifiques. Depuis, elle a refait sa vie, elle a eu un autre enfant, moi aussi."

J'ai préféré dire stop car je ne voulais pas m'enfermer

Depuis, ils ont surtout craqué, tous les deux, pour les nouvelles aventures de Jean-Luc Azoulay. Cathy Andrieu a retrouvé son personnage de Cathy en 2015, après un passage dans Sous le soleil, un détour sur les catwalks - elle est mannequin - et plusieurs interventions dans des publicités. Quant à David Proux, il n'avait plus joué depuis l'époque glorieuse des années 1990. "Je n'étais pas préparé au phénomène que ça allait être, se souvenait-il. Cette effervescence a changé mes rapports avec les gens, même avec mes amis. On ne me parlait plus que de ça et ça m'a dérangé. J'ai préféré dire stop car je ne voulais pas m'enfermer. Je voulais voyager, connaître le monde. J'avais 22 ans, je voulais vivre autre chose. Je suis assez secret et timide. Aujourd'hui, à 52 ans, je m'autorise à peut-être refaire ce métier après l'avoir fui." Sous l'oeil vigilant de son ex, toujours...

Retrouvez Cathy Andrieu et David Proux dans "Dorothée, Hélène et les garçons : génération AB Productions !", le 7 juillet 2021 sur TMC.